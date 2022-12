Atendente de farmácia é demitida após fazer piada com cliente que foi comprar camisinha

Uma atendente de farmácia, identificada como Angela, foi demitida após fazer uma piada com um cliente que foi comprar camisinha, no local onde ela trabalhava.

Acontece que o cliente era o ex-namorado dela. Após atendê-lo, ela gravou um vídeo no TikTok que rapidamente viralizou, com um recado para o ex-companheiro.

“Para o meu ex que veio por acaso à farmácia que eu trabalho para comprar preservativos, olha a data de validade porque eu fiquei confusa e acho que te dei alguns que já expiraram”, dizia no vídeo.

O vídeo chegou até os supervisores de Angela, que não pensaram duas vezes e demitiram a trabalhadora por falta de profissionalismo.

Após o desligamento, ela voltou a postar um vídeo no TikTok, desta vez triste e com um filtro com cara de palhaço.

“Por me fazer engraçado, fui demitido. E o pior de tudo é que era falso”, disse Ângela. Ela recebeu comentários de outros usuários condenando a atitude dela.

“Ninguém acredita que era falso e, obviamente, você fez isso por despeito”, publicou um deles.