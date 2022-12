Criança de cinco anos sobrevivente de policial que matou a mãe e irmã está desolada; ‘cadê mamãe e maninha’

Logo após sair do hospital onde esteve internada para cuidar dos ferimentos de três balas que entraram na perna, virilha e no braço, a criança Sara logo perguntou pela mãe e pela irmã. O crime ocorreu na última quarta-feira (14), em Rio Verde, Sudoeste do estado.

“Cadê a mamãe? Pega a mãe para ir pro hospital, a maninha também”, o relato é de Frank Bonifácio ao G1. Ele, que foi casado com a vítima Elaine Barbosa de Sousa, é pai da de Ágatha Maria – a garotinha de três anos que também foi assassinada – além da sobrevivente.

Frank tinha a guarda compartilhada das crianças e as visitava com frequência.

Segundo ele, as balas atingiram três lugares da criança – perna, virilha, além de um projétil que transpassou o braço.

O policial militar segue no presídio militar de Rio Verde.