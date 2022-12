Museus de Goiás relembram história do estado com entrada gratuita ou com valor acessível

Para relembrar um pouco da trajetória do estado ao longo dos anos, o Governo de Goiás está oferecendo passeios gratuitos ou com valor acessível em cinco museus espalhados pela região.

A experiência promete proporcionar aos visitantes uma ‘volta ao passado’ em momentos marcantes na construção da identidade goiana.

Dos cinco espaços, três estão localizados em Goiânia. Um deles é o Museu da Imagem e do Som (MIS), que fica no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica.

O lugar funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, e está exibindo três mostras, sendo elas: “Luiz Pucci – é favor me olhar com cuidado”, “Mulher: identidade e resistência” e o vídeo documentário “Lambe-lambe em Goiânia”. A visitação no local é gratuita.

Outro ponto que também abriga diversas memórias sobre a história de Goiás é o Arquivo Histórico Estadual, que fica na Praça Cívica.

O ponto é conhecido por possuir documentos antigos e atender pesquisadores, historiadores e outros estudiosos. Todo o acervo do ambiente pode ser consultado de forma gratuita e presencial de segunda a sexta, das 08 às 17h.

Já na Rua 25, na Praça Cívica, está o Museu Pedro Ludovico Teixeira. O ambiente possui um acervo diversificado que remete à vida política e familiar do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira.

As visitas são gratuitas e podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 09 às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, mediante agendamento.

Fora da capital, outros dois museus também carregam no papel um pedaço palpável sobre a trajetória do estado. Na cidade de Goiás, na Praça Tasso Camargo, fica o Palácio Conde dos Aros.

O funcionamento é de terça à sábado, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 13h. Para turistas, o valor cobrado é de R$ 5. Estudantes pagam R$ 2,50 e moradores têm entrada gratuita.

Em Pires do Rio, há o Museu Ferroviário com diversos acervos de locomotivas a vapor, balanças e máquinas utilizadas na passagem dos séculos XIX e XX.

O espaço é aberto de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13 às 17h. Sábados, domingos e feriados, somente com horários agendados. A visitação é gratuita.