Com o prêmio estimado em R$ 450 milhões, ganhar a Mega da Virada se tornou um desejo ainda maior no coração de milhares de brasileiros esperançosos.

Como o próprio nome já indica, a verdadeira bolada dos sonhos da loteria será sorteada no dia 31 de dezembro, com o horário do sorteio marcado para às 20h.

O prêmio do jogo é simplesmente o maior da história do concurso da Caixa Econômica Federal, fato este que o torna ainda mais disputado pelos brasileiros.

Só para se ter uma ideia, se a Mega da Virada tiver um único vencedor, e o sortudo simplesmente optar por deixar toda a quantia parada em alguma poupança, ele poderá receber mensalmente em média R$ 3 milhões.

Caso uma única pessoa não fature os R$ 450 milhões ao acertar todos os seis números sorteados, como o prêmio não é acumulativo, ele será distribuído entre aqueles que tiverem se aproximado mais. Dessa forma, os vencedores serão os que tiverem conseguido a quina, ou seja, que tiverem acertado cinco dezenas, e assim por diante.

É importante ainda ressaltar que a Caixa abriu as apostas exclusivas para a Mega da Virada. Portanto, toda aposta na Mega Sena realizada a partir dessa semana será exclusivamente para o concurso em específico.

Veja até que dia você pode apostar na Mega da Virada de R$ 450 milhões

Os interessados em concorrer ao tão sonhado prêmio de R$ 450 milhões podem efetuar as suas apostas até o próprio dia do sorteio, tendo até às 17h, do horário de Brasília, para registrarem os seus números da sorte.

É possível tentar a sorte de forma rápida e prática no aplicativo, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS, ou site das Loterias Caixa, além de também presencialmente em uma das 13 mil lotéricas distribuídas pelo Brasil.

Clientes do banco ainda contam também com a oportunidade de realizarem as suas apostas na Mega da Virada por meio do app Internet Banking.

Das 60 dezenas disponíveis no volante, os apostadores podem optar por marcar apenas seis números, ou aumentar as chances se jogando logo em 20 escolhas.

Aqueles que optarem por jogar presencialmente, podem pagar a partir de R$ 4,50 por cartela do jogo, enquanto os que escolherem apostar online terão que desembolsar um pouco mais, já que o mínimo para esta opção é de R$ 30 em jogos.

