Vídeo que viralizou em Goiás e mostra crianças sendo maltratadas no último dia de aula será investigado

A Polícia Civil (PC) está investigando a dona de um berçário de Vianópolis, na região Central de Goiás. A causa da apuração é um vídeo que mostra crianças sendo maltratadas no último dia de aula.

No registro é possível ver que os pequenos estavam sendo posicionados para uma sessão de fotos para celebrar o término do ano.

Em determinado momento, um deles começa a engatinhar, quando é levantado e colocado com força novamente no chão, pela proprietária do estabelecimento.

Alguns segundos depois, uma funcionária evita que outra criança saia engatinhando a puxando pelo braço e a sentando novamente no chão de forma brusca.

Ao G1, a mãe de uma das crianças contou que ficou sabendo dos maus tratos após vídeos serem compartilhados nas redes sociais.

“Doeu muito ver meu filho naquela situação. Ele nasceu prematuro com 29 semanas. Ficou 55 dias na UTI. Lutou bravamente para sobreviver e venceu”, desabafou.

A PC está investigando a proprietária do estabelecimento e pode indiciá-la pelo artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O texto diz que é crime Submeter criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Neste caso a pena varia de seis meses a dois anos de prisão.