Aplicativo baixado em celulares Android é capaz de criar contas falsas de forma sorrateira

Quem possui celulares com sistema operacional Android deve tomar cuidado ao baixar um aplicativo que é capaz de criar contas falsas de forma sorrateira.

O programa em questão é o Symoo, que é perigoso e está desenhado para usar as informações presentes no Facebook e WhatsApp.

O responsável pelo alerta foi o pesquisador de segurança Maxime Ingro. O aplicativo já está com mais de 100 mil downloads na Play Store.

Desenvolvido para ser um gerenciador de mensagens de texto (SMS), o Symoo acessa as informações contidas no celular e as envia para um servidor que cria as contas falsas.

Responsável por gerenciar a Play Store, o Google já excluiu o aplicativo da loja e baniu o desenvolvedor da plataforma.