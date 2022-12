Novas salas de cinema do Oscar Niemeyer têm data marcada para começarem a funcionar

As novas salas de cinema do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) já têm data marcada para começar a funcionar em Goiânia. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os espaços estarão de portas abertas, com a exibição do filme “Avatar” em um dos locais.

Ao todo, serão dois ambientes de projeção, instalados pela empresa CineX, com ocupação máxima de até 168 lugares.

De acordo com o CEO da rede, Adriano Oliveira, as áreas contarão com uma programação diversificada no intuito de valorizar a produção nacional e local.

“Vamos trazer toda a comunidade goiana e goianiense. O CineX tem em seu portfólio não só os filmes do blockbuster, mas também produções goianas e nacionais, para trazer a cultura para dentro desse espaço”, afirmou.

Apesar do funcionamento começar apenas em janeiro, a rede busca uma autorização para estrear antecipadamente um filme infantil internacional em um dos espaços.

Vale lembrar que o pré-lançamento das salas para secretários de estado, parlamentares e agentes do trade turístico aconteceu na quarta-feira (21).

Durante o evento, foram exibidos trailers e vídeos de curta duração, além do documentário “Goyania Outubro ou Nada”.