Jovem relata momentos de tensão dentro do avião que pegou para passar o Natal com a família

Uma jovem decidiu recorrer ao Reddit para contar sobre os momentos de tensão que vivenciou com a família após ser impedida de utilizar o banheiro do avião e ainda levar uma bronca.

Preferindo não se identificar, a moça, de 24 anos, contou que a confusão começou no aeroporto, quando o voo atrasou mais de 05h e ainda demorou mais 01h para sair, mesmo depois de todos já estarem embarcados.

Logo após a decolagem, a aeronave entrou em um momento de turbulência intensa e os passageiros ficaram todos impossibilitados de se levantarem.

Diante desse cenário de muitas horas paradas, a jovem sentiu muita necessidade de ir ao banheiro, tendo em vista que estava fazendo o uso de uma medicação que exige maior ingestão de água no organismo.

O problema foi que os comissários de bordo começaram a servir o jantar e bloquearam totalmente a passagem para o banheiro da classe econômica.

“Eu estou tomando uma medicação que exige um consumo de água acima da média, o que me faz ir ao banheiro mais vezes que o normal, como vi que o carrinho permaneceria bloqueando a passagem por muito tempo eu precisei improvisar”, contou no fórum.

“Corri para o banheiro da primeira classe”, porém, para a surpresa dela, uma aeromoça já estava a esperando para iniciar a briga com a passageira.

“A comissária estava me esperando e me deu uma bronca, eu tentei explicar a situação, mas ela nem mesmo me ouviu e passou a bloquear a passagem”, desabafou.

“Eu agi errado em fazer isso? Não teria usado o banheiro se não fosse algo urgente e também não esperava a reação da comissária mesmo quando eu expliquei a situação. Eu não ia conseguir segurar mais”, questionou aos internautas se fez mal.

Os usuários do Reddit responderam que ela não fez mal, mas poderia ter solicitado aos outros comissários que liberassem o corredor ou reportado a postura da profissional hostil ao superior.