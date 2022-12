Raio-X mostra o que aconteceu com o adolescente que pisou em cigarro eletrônico

Febre entre os jovens, o cigarro eletrônico pode causar diversos malefícios ao corpo. Um novo mal foi descoberto por um adolescente, na Inglaterra.

Harley Bennett por pouco não precisou amputar o pé após pisar no dispositivo. O raio-x tirado mostrou que o objeto chegou no osso do calcanhar e causou uma infecção.

De acordo com o jovem, ele estava com amigos quando encontrou o cigarro eletrônico no chão. Eles tentaram amassá-lo como se fosse uma lata, mas sem sucesso.

Em determinado momento o objeto entrou no pé do adolescente, mesmo com ele calçando um tênis. No hospital, ele foi informado sobre a possibilidade amputação.

Após uma cirurgia de 02 horas, Harley Bennett não precisou cortar o membro, mas a possibilidade assustou o jovem.

“Quando o médico me disse que eu poderia perder meu pé fiquei extremamente estressado, assim como seria o processo de recuperação, mas a dor está muito melhor agora”.