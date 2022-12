Últimos dias para se inscrever em cursos gratuitos de tecnologia e inovação em Goiás

Termina no dia 03 de janeiro de 2023 o prazo para se inscrever nos cursos técnicos de nível médio nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs).

Ao todo, são 655 oportunidades gratuitas que abrangem as áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo.

As inscrições podem ser feitas no site efg.org.br ou nas secretarias das unidades das EFGs de José Luiz Bittencourt, em Goiânia; Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia; ou Sarah Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto.

Durante o preenchimento do formulário, os participantes poderão optar entre a modalidade presencial, com 415 vagas, ou de Educação a Distância (EaD), com outras 240.

Vale lembrar que, para pleitear uma das oportunidades, o candidato necessita ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo até o ato da matrícula.

Todo o material necessário para a formação é custeado e distribuído pelas escolas. Mais informações estão disponíveis no site da EFG.