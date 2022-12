Cresce o número de acidentes de trânsito em Goiânia e estes são os locais mais perigosos

O número de acidentes no trânsito em Goiânia cresceu 8,4% neste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás consultados nesta sexta-feira (23). A tendência é que o aumento seja ainda maior, já que dezembro é tradicionalmente um dos meses com mais ocorrências no ano.

Em 2021, foram 31.670 acidentes. A uma semana para o ano novo, 2022 conta 34.354 registros no painel da SSP. O crescimento ocorre em um período no qual a capital passou a contar com 29 mil veículos a mais circulando pelas ruas, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setores Bueno, Jardim América e Setor Central foram os mais perigosos para trafegar na capital tanto neste ano quanto no anterior. Em 2022, os três bairros foram local de acidente de 12% das ocorrências que aconteceram em Goiânia.

Por outro lado, a avenida com mais acidentes neste ano é a Perimetral Norte. Desde o início do ano, foram 441 ocorrências. Os registros acontecem, sobretudo, no trecho entre o viaduto Iris Rezende Machado e o Setor Perim. Na sequência, Anhanguera (298) e Castelo Branco (291).

As batidas, atropelamentos e outros tipos de crimes costumam acontecer, de acordo com o painel da secretaria, ao fim das tarde de quintas e sextas-feiras. O horário mais crítico é entre 18h e 21h.

Caso emblemático

Na última semana, um motorista subiu no canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, e atropelou Danilo Pignato, de 08 anos, que morreu no local.

Segundo testemunhas, o homem estava bêbado e tinha acabado de sair de uma confraternização na empresa onde trabalhava, também na capital. Os policiais ainda encontraram um copo com bebida dentro do veículo que ele dirigia.