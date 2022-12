Bolsonaristas fazem banquete na porta de quartel em Goiânia e dizem até quando manterão manifestação

Bolsonaristas que se reúnem na porta do quartel do Exército no Jardim Guanabara, em Goiânia, garantem que seguem firmes e fortes e que continuarão com os atos antidemocráticos “até a vitória”.

Na noite deste sábado (24), um verdadeiro banquete natalino foi realizado no acampamento com direito a bebidas, doces, frutas frescas, panetone e galinhada.

Conforme apuração do UOL, durante a comemoração, coros contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF) eram entoados. Uma oração feita com a presença do coronel da PM-GO, Edson Raiado, marcou a noite.

O militar, que não conseguiu se eleger nas eleições deste ano, visitou a estrutura instalada no local e tirou foto com os integrantes do movimento. Fora de serviço, ele repetiu bordão da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o ato é “democrático e necessário para o bem do país”.

Embora a mesa fosse farta neste natal, os manifestantes alegam que, normalmente, o cardápio é feito de comidas mais simples. São servidas diariamente cerca de duas mil refeições no local. O banquete deste sábado teria sido feito por meio de doações.

As lideranças relatam que o acampamento permanecerá estruturado nas imediações nas imediações da Praça do Expedicionário até que, segundo os próprios bolsonaristas, o resultado das eleições seja revisto. Eles ainda dizem esperar a destituição dos ministros do STF e a ascensão de militares para “arredar o pé”.