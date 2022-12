Chegada de frente fria deve trazer impacto em Goiás e pode chover até granizo

Os últimos dias de 2022 devem ser de muita chuva em Goiás. As informações foram divulgadas neste domingo (25) pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o último boletim do órgão, a semana deve começar com a combinação de calor e umidade, favorecendo a formação de áreas de instabilidade por todo o estado.

A região Oeste, onde fica os municípios do Vale do Araguaia, deve ser a que mais receberá água.

Na Grande Goiânia, a previsão aponta tempo nublado, Sol e pancadas de chuvas isoladas durante o dia. A temperatura deve variar entre 19ºC e 30C.

Já em Anápolis, os termômetros vão marcar entre 19ºC e 27ºC. A umidade fica entre 55% e 95%.

O pior, no entanto, é esperado a partir de quinta-feira (29). Isso porque a chegada de uma frente fria vinda da região Sudeste do país deve impactar Goiás e pode chover até granizo.