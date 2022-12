Cobra que estava “tocando o terror” em parque de Goiânia enfim é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar e resgatar, neste sábado (24), a cobra que assustou moradores do Jardim Goiás, em Goiânia.

Trata-se de uma jiboia, com cumprimento de um metro e meio. O animal foi visto neste sábado (24) próximo à pista de caminhada do Parque Flamboyant, durante as fortes chuvas que caíram na capital.

Segundo os bombeiros, as buscas pela cobra duraram cerca de uma hora. O animal foi encontrado na caixa de roda de um dos veículos que estava estacionado no parque.

Para resgatar a jiboia, e capturá-la sem ferimentos, foi preciso retirar a roda do carro. A operação ainda contou com o apoio da Gerência de Fauna da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).

Após a retirada do animal, ele foi transportado para o Centro de Triagem de Animais Silvestre de Goiânia. A unidade é de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).