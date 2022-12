Confraternização de Natal entre vizinhos termina com homem esfaqueado em Goiânia

O que era para ser um momento de confraternização entre vizinhos na noite de natal se tornou caso de polícia na madrugada deste domingo (25), em Goiânia.

Um homem foi esfaqueado no Setor Pedro Ludovico após uma discussão generalizada pelo excesso de convidados que um dos participantes trouxe à festa.

O Portal 6 apurou que a comemoração, inicialmente, iria acontecer entre um casal e o vizinho deles. Os três amigos moram em uma “vila de casas” e decidiram realizar a ceia de natal juntos.

A confusão teria começado porque o homem decidiu convidar várias pessoas contra a vontade do casal e a confraternização acabou saindo de controle. No ápice do desentendimento, os três entraram em luta corporal e uma confusão generalizada começou.

Neste momento, um dos convidados da festa foi esfaqueado quatro vezes. O autor do crime não foi identificado pelos presentes e teria fugido do local após atingir o jovem.

A vítima, que tem 32 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

Já os três vizinhos foram conduzidos à Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil para prestarem depoimento.