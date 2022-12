A filha de Pelé, Kely Nascimento, fez um registro em rede social na madrugada deste domingo (25), da comemoração do Natal no hospital Albert Einstein, onde o Rei do Futebol segue internado.

Na foto estão os irmãos mais velhos Kely, Flávia e Edinho, além de netas e outros familiares.

Na legenda, Kely escreveu: “Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos a todos vocês por todo amor e luz que encaminham”.

A foto foi compartilhada pela filha Flávia Arantes do Nascimento.

Pelé foi internado em 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico para combater o câncer de cólon. Além disso, havia um quadro de infecção respiratória.

Na quarta-feira (21), o hospital divulgou boletim médico com a informação de que o estado de saúde de Pelé havia piorado. Os médicos alertaram para necessidade de mais cuidados em relação à disfunção renal e cardíaca.

A família de Pelé transferiu a comemoração do Natal para o hospital.