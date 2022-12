Garotinho de Goiás condenado pela medicina a não poder comer mais sai do hospital direto para a ceia de Natal

A recuperação do menino Samuel Ramos de Oliveira, de 10 anos, não poderia vir em um momento mais simbólico. Com prognóstico médico indicando que ele nunca mais poderia comer, o garoto foi liberado para saborear a ceia de natal deste sábado (24) com a família, em Campinorte, região Norte de Goiás.

O menino recebeu alta nesta sexta-feira (23) após sete meses internado no Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. A equipe médica tratava as graves complicações que uma má formação trouxe para ele.

Durante o tratamento, foram retirados cerca de dois metros do intestino delgado, ficando o garotinho com apenas seis centímetros do órgão. Com a recuperação, Samuel vai poder comer praticamente todos os alimentos, mas em pequenas porções.

Em entrevista ao G1, a mãe dele, Livany Aparecida Ramos da Silva, relatou as dificuldades durante o processo, mas ressaltou que o filho lutou bravamente para se recuperar ao longo dos 210 dias internado. A volta para casa, segundo ela, foi o momento mais emocionante da jornada.

“Passamos muitos dias de dor, de sofrimento, mas também de superação. A gente se emocionou bastante. Ele se emocionou bastante, pois estava com muita saudade de casa”, revelou.