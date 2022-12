Um caminhão desgovernado atingiu três casas na manhã desta segunda-feira (26) na rua Domingos Arantes, em Bela Vista de Goiás, na região Central.

Ao G1, equipes do Corpo de Bombeiros afirmaram que o veículo derrubou os muros das residências e parte de um telhado de uma das casas. Ninguém ficou ferido.

No momento, o trânsito no local está sendo interditado para que os primeiros atendimentos sejam realizados. O Corpo de Bombeiros também entrou em contato com a Enel para restabelecer a fiação derrubada.

Segundo informações iniciais repassadas às equipes, o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo por conta de um problema no freio.

O condutor chegou a afirmar que viu o caminhão em movimento e tentou impedir o acontecimento, mas não conseguiu.