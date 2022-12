Flamboyant terá saldão de desconto do Natal; veja quando e quanto economizar

De olho na movimentação de troca de presentes, o Shopping Flamboyant realiza a partir desta terça-feira (29) o tradicional Saldão de Natal, em Goiânia. Os descontos podem chegar a 70%.

As promoções seguem até quinta-feira (29) e incluem desde produtos de vestuário, para os que ainda não decidiram o que vão usar no Réveillon, até itens para incrementar a viagem de férias de verão.

De acordo com o centro comercial, são mais de 260 opções para compras. Há, ainda, um incentivo para os clientes que consumirem mais: valores acima de R$ 500 garantem um bilhete para participar do sorteio de um carro Volvo XC40, avaliado em quase R$ 400 mil.

Para concorrer ao prêmio, o cliente precisa cadastrar as notas fiscais no aplicativo Super Vitrine Flamboyant. Serão aceitos recibos com compras realizadas a partir do dia 04 de novembro de 2022. A data limite para entrar no sorteio é 09 de janeiro de 2023.

Nesta semana, a meta do Saldão de Natal Flamboyant é manter os índices de dezembro, superando em até 20% as vendas da última semana de dezembro em comparação ao ano passado. Além disso, a expectativa é de um crescimento de 5% na movimentação de clientes.