Identificado homem que morreu com facada no coração em bar na Vila Jaiara

Foi identificado como Willian Silva dos Santos o homem assassinado com uma facada no coração em um bar na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, nesta segunda-feira (26).

Ele tinha 41 anos de idade, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas veio a óbito no local.

O principal suspeito é um jovem de 21 anos de idade. Ainda não se sabe, porém, o que teria motivado o assassinato. Ele foi preso pela Polícia Militar, que também apreendeu a faca.

Informações preliminares dão conta que a vítima estava no bar quando foi surpreendida pelo autor.