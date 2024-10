Jovem procura a polícia após ter sido trancado propositalmente em academia de Anápolis: “agora você se vira”

Funcionários teriam rido da situação e deixado cliente preso no estabelecimento

Paulo Roberto Belém - 10 de outubro de 2024

Academia é localizada no Residencial Cerrado (Foto: Captura/Google Street View)

Um jovem, de 27 anos, procurou a polícia para denunciar ter passado por uma situação constrangedora, após ser trancado propositalmente na última quinta-feira (03) em uma área anexa que dá acesso à academia em que treina no Residencial do Cerrado, região Extremo-Sul de Anápolis.

Ao Portal 6, Bruno Santos contou que estava no local observando um jogo de vôlei, quando dois colaboradores teriam passado por ele e fechado o portão que dá acesso à rua. “Ambos me visualizaram, daí eu questionei: ‘vocês vão me trancar aqui?’ Achei que era brincadeira”, contou.

Ele relatou que mesmo com o pedido, os profissionais foram embora e ainda teriam dito “agora você se vira”, aos risos.

Bruno conta que só conseguiu sair porque um bar, que funciona ao lado da academia, tem uma porta de acesso ao local. “Minha sorte foi o estabelecimento estar aberto nesse dia. Fiquei bastante constrangido”, afirmou.

Bruno ainda disse que antes do episódio, não teria observado nada que pudesse ter provocado a situação. “Não os conhecia. Minha relação era cordial”, citou. Ele afirmou também ter deixado de frequentar o local. “Estava lá há quatro anos, muito tempo, muitas relações”, lamentou.

O jovem disse que a saída foi motivada pela negativa da academia de dispensar os colaboradores depois do fato.

“Uma das donas chegou a me pedir desculpas, mas ela queria só mandar um deles embora. Não me senti confortável”, explicou.

Hoje, Bruno disse que está tentando um acordo extrajudicial, pedindo indenização por danos morais e a rescisão do contrato com a academia, o que ainda não avançou.

Ele disse que vai pedir para a polícia investigar o caso como cárcere privado. No momento, a ocorrência é apurada como ”fato atípico”.

Já estava fechada

Em reposta à reportagem, o proprietário da academia, Adriel Ferreira, sugeriu “falta de sorte”. Ele sustentou que mesmo a academia tendo sido recém-fechada, existia um portão que daria acesso à quadra de vôlei que o jovem poderia ter saído. “Mas nesse dia, dessa vez, estava fechado”, falou.

O proprietário disse que os colaboradores continuam trabalhando normalmente e que está apurando os fatos. “Fui informado oficialmente hoje (10 de outubro) sobre o fato pelo meu advogado. Estou conversando com a equipe e pessoas que possam ter visto para saber a real versão”, justificou.