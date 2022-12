Saiba como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada com estas 6 dicas

Já imaginou fechar o ano com chave de ouro com nada mais, nada menos, do que R$ 450 milhões na sua conta bancária? Pois saiba que com a Mega da Virada, essa bolada dos sonhos pode ser sua.

Com apenas R$ 4,50 e algumas dicas importantes para aumentar suas chances na loteria, adeus boletos e olá vida boa com direito a realização dos seus maiores desejos.

É possível apostar entre seis e 20 números dos 60 disponíveis no volante, garantindo uma sorte ainda maior quando não se prende a apenas uma aposta.

Mas, o que muitos não sabem é que alguns macetes básicos podem fazer com que você se aproxime ainda mais da bolada sorteada na Mega da Virada.

Inclusive, o sorteio será realizado às 20h do dia 31 de dezembro e você possui até às 17h, da mesma data, para garantir a sua participação e concorrer aos disputados R$ 450 milhões.

Saiba como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada

1. Faça parte de um bolão

Junte os seus amigos mais próximos, colegas de trabalho e familiares e apostem a sorte em um bolão para aumentar as chances de todos de alcançar ao menos uma parcela dos milhões que serão sorteados.

Caso prefira não envolver nenhum conhecido, se jogue no próprio Bolão Caixa. Nele. você precisa apenas escolher a opção no site Loterias Online da Caixa, ou então solicitar a opção em alguma casa lotérica.

A cota mínima para aqueles que desejam aderir a modalidade é de R$ 5, enquanto o máximo são 100 cotas.

2. Experimente serviços de apostas online

Alguns serviços de apostas online podem ser a chance que você precisa para realizar o sonho de colocar as mãos no dinheiro da Mega da Virada.

Uma boa opção para quem deseja testar a sorte é utilizar a plataforma de loterias internacional, The Lotter, que vai te ajudar a conquistar os menores prêmios.

3. Evite repetição de dezenas

Raramente a repetição de números é sorteada, o que acaba trazendo prejuízos para os apostadores que costumam sempre apostar dessa maneira.

Por isso, fuja ao máximo das dezenas em sequência, assim como também de escolhas que sejam consecutivas.

Aí vai uma dica extra, os números terminados em 0 e 9 dificilmente são sorteados, motivo este pelo qual devem ser evitados se você quiser aumentar as suas chances de vitória.

4. Divida a sua cartela em quadrantes

Uma dica importante para se aproximar ainda mais da vitória é ocupar pontos distintos da cartela, para que isso possa ser feito da maneira mais eficiente, busque dividi-la em quatro quadrantes diferentes e escolher os números dentro de cada um destes.

5. Fuja das linhas verticais

Se você está em busca de garantir uma oportunidade maior de ganhar a Mega da Virada, outra dica é evitar preencher linhas verticais, já que elas podem acabar fazendo com que você caia em uma cilada.

6. Se certifique de quais são os números menos sorteados

Quer evitar errar? Faça uma pesquisa das edições anteriores do jogo da loteria e fuja daqueles considerados azarentos por quase nunca serem sorteados.

Raramente as dezenas 1, 2, 3, 11, 22, 44, 55, 48 e 57 saem, o que as tornam estatisticamente improváveis de surgirem na Mega da Virada.

No entanto, é importante ressaltar que pode ser que elas apareçam, então caso o seu coração esteja indicando algum destes números, siga o que você acreditar ser o certo.

