Conheça novo residencial de luxo de Goiânia, assinado por Hans Donner e com tecnologia da aviação

Um edifício que está sendo construído em Goiânia decidiu investir em uma tecnologista empregada na aviação para tornar as moradias livres de sujeiras externas. Trata-se do Residencial Sagô Marista, o primeiro a contar com uma Unidade de Tratamento de Ar (UTA), que será erguido no Setor Marista.

O sistema elimina até 99,97% das impurezas por meio da filtragem HEPA, uma tecnologia empregada em filtros de ar com alta eficiência na separação de partículas. O objetivo é impedir a passagem de microrganismos para dentro da área íntima dos apartamentos.

O sistema foi desenvolvido e patenteado pela Séren Incorporadora, que utilizará equipamentos projetados exclusivamente para o empreendimento. A tecnologia também é utilizada em aeronaves comerciais como Airbus e Boeing, além de hospitais e laboratórios em todo o mundo.

O residencial de luxo, com assinatura exclusiva do designer Hans Donner, contará com 35 apartamentos estruturados com quatro suítes. O empreendimento está em fase de execução das fundações e contenções, e tem previsão de entrega para 2025.