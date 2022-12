Ganhou presente que não queria e o que fez ao recebê-lo viraliza; veja a reação

Um vídeo de um homem recebendo um presente que não queria e tendo uma reação nada agradável viralizou nas redes sociais neste domingo de Natal.

Identificado como Don Nico, o indivíduo das cenas fica revoltado ao abrir o presente de amigo secreto e perceber que teria ganhado apenas uma xícara.

Em defesa, ele explica que gastou caro em um relógio para receber apenas a xícara – o que é comum nesse tipo de brincadeira.

“É uma piada ou o quê? Uma xícara? Não, não. Eu me esforcei para dar ao Juanito um relógio que me custou 550 pesos. Fiz com prazer e carinho, mas me deram isso. Estou apenas perguntando se é justo”, diz furioso.

Reviravolta

Don Nico ficou tão estressado com o copo que se recusou a analisar bem o presente, ignorando o que havia dentro. Mas depois de um bom sermão, acabou ficando bem sem graça.

“Você está certo, dissemos que o presente era de 500 pesos. Vou te dar os 500 pesos, me dê a caneca, não importa, só vou te dar uma dica: nunca julgue um livro pela capa dele”, disse a pessoa que o presenteou, chateada.

Sem reação, o mexicano percebeu que havia as notas dentro e ficou desconcertado. Don Nico pegou o dinheiro e devolveu a caneca à pessoa.

A cena deixou uma boa lição aos internautas do TikTok, que comentaram o evento. “Vai mais! Cadê o espírito natalino que tanto se fala? Bom pra aprender”, disse uma.

Assista!