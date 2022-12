Há menos de uma semana do tão aguardado sorteio da Mega da Virada, os ânimos dos brasileiros estão à flor da pele, e muitos estão correndo contra o tempo para garantir a participação nesse grande ‘evento’.

O tão sonhado prêmio estimado em R$ 450 milhões, maior valor de toda a história do concurso, será enfim sorteado no sábado (21), às 20h, seguindo o horário de Brasília.

Com tanto dinheiro em jogo, além de cálculos matemáticos, não faltam superstições nessa época do ano para as pessoas que querem ficar milionárias com a Mega da Virada.

Pensando nisso, separamos alguns mitos e verdades para que você não erre quando for fazer a sua aposta.

O que é verdade e o que é mito para quem vai apostar na Mega da Virada

Mitos

Apostar em alguma casa lotérica aumenta as chances

Muitos costumam acreditar que apostar na Mega da Virada presencialmente em alguma casa lotérica aumenta as chances de vitória.

No entanto, essa crença não passa de uma superstição, já que o local em que a aposta é feita não interfere de forma alguma no andamento do jogo.

Dessa forma, é possível registrar os seus números tranquilamente do lugar que for mais cômodo para você, seja ele online pelo site Loterias da Caixa Econômica Federal, ou pelo aplicativo Internet Banking, exclusivo para clientes do banco.

Experiência é uma vantagem

Acredite, por mais que a experiência com vitória em outros jogos de loteria possa parecer algo bastante vantajoso para o apostador, a realidade não é bem essa.

Isso porque cada jogo é único e justamente por tal motivo, ter vencido anteriormente não traz nenhuma vantagem, já que isso não significa que você domina os ‘métodos’.

Jogar sempre os mesmos números trás sorte

Muitos jogadores acreditam veementemente que apostar sempre os mesmos números, não importando em qual loteria for, em algum momento vai acabar trazendo sorte.

No entanto, a verdade é que existe infinitas possibilidades de combinações e como os números são sorteados aleatoriamente, é impossível prever qual será o resultado.

Fórmula da vitória

Por mais que diversos ‘gurus’ tentem vender uma fórmula secreta para a vitória da Mega da Virada, ela é apenas um mito, não podendo ser tida como uma garantia.

Até porque, assim como já foi dito anteriormente, cada jogo é único e as possibilidades de combinações são infinitas, não existindo brechas para adivinhações.

Verdades

Quanto mais números escolhidos, maiores são as chances de ganhar

A quantidade de números escolhidos pode aumentar as suas chances de colocar as mãos na grande bolada atualmente estimada em R$ 450 milhões.

Isso ocorre pelo simples fato de que com mais dezenas, você consequentemente estará aumentando as suas possibilidades de acertar aqueles que serão sorteados.

Vale ressaltar que para poder escolher mais números é necessário desembolsar um pouco mais, saindo da aposta simples de seis números e indo, por exemplo, para a de 20. Uma outra forma é adquirir mais de um volante.

Participar de bolões aumenta as chances

Bem, na prática, participar de bolões permite que você aposte em mais números, sem necessariamente precisar pagar mais por isso.

Por mais que o prêmio total não vá para uma única pessoa ao optar pela modalidade, esta é uma grande chance de conquistar ao menor uma parcela da tão sonhada bolada.

A Mega da Virada não acumula

Os R$ 450 milhões estimados para ser o prêmio da loteria deste ano não foi o maior da história do jogo por ter acumulado, já que a Mega da Virada simplesmente não acumula.

Acontece que por ser um evento realizado apenas uma vez ao ano, não existe a possibilidade de ir juntando o dinheiro até que chegue a um único vencedor.

Por isso, caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio é dividido entre aqueles que mais se aproximaram da vitória.

