Algumas mulheres fortes, conseguem transparecer toda a sua coragem, garra e poder com as tatuagens que carregam na pele.

Essa é uma forma que elas encontram de deixar claro que deixam estampado no corpo tudo que possuem dentro de si e isso garante uma impressão que todos de fora possuem delas. Veja algumas delas!

Tatuagens com significados poderosos que só as mulheres fortes têm:

1. Símbolo do infinito

A tatuagem do símbolo do infinito é muito representativa para a mulherada. Basicamente, o símbolo foi criado de uma maneira que não se possa identificar nem o seu início, nem o seu fim.

Por isso, ele dá a ideia de algo constante, que não acaba nunca, ou seja, infinito. Lindo, não é mesmo?

2. Frases minimalistas

As frases minimalistas são figurinhas marcantes no corpo das mulheres, é por isso que elas fazem questão de escolher aquelas que as representem bem.

Nesse caso aqui, temos “love always” que quer dizer “amor sempre”.

3. Sol e Lua

Agora o que acha de tatuar com sua melhor amiga uma imagem super fofa que combina complementarmente com vocês duas, como o sol e a lua?

Essas duas aqui tiveram a ideia genial de fazer isso e com certeza deu match.

4. Raminho

Raminhos de flores ou de galhos também são um clássico entre elas, ainda mais se forem feitos de forma discreta e bem minimalista, como na foto.

5. Borboleta

Por fim, ao lado das flores, ramos e árvores, temos também as borboletas que possuem um significado muito forte e só as mulheres de garra possuem!

A borboleta é considerada o símbolo da transformação. Entre outros, simboliza felicidade, beleza, inconstância, efemeridade da natureza e da renovação.

