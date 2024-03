6 países que estão entre os mais caros do mundo para visitar

Em algumas partes do mundo, o custo da experiência pode ser surpreendentemente alto

Magno Oliver - 22 de março de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Dana Lúcia)

Todo mundo gosta de fazer uma viagem, não é mesmo? A diferença é o destino escolhido.

Destinos caros muitas vezes oferecem experiências únicas e exclusivas, como paisagens deslumbrantes, cultura rica e serviços de alta qualidade. Já os destinos baratos oferecem um outro tipo de experiência.

Além disso, algumas pessoas veem o custo elevado como um sinal de prestígio e status, buscando mostrar seu sucesso ao visitar lugares considerados caros e luxuosos.

Viajar é uma jornada que enriquece a alma e abre horizontes. No entanto, nem todos os destinos são igualmente gentis com nossos bolsos.

6 países que estão entre os mais caros do mundo para visitar

1. Suíça

Na terra dos Alpes e relógios de precisão, o luxo e a qualidade têm seu preço e ele é bem alto. Os preços elevados por lá desafiam até os viajantes mais experientes. E isso vai de transporte a alimentação. Em média, são cerca de R$ 1.398,80 (€ 269) por dia para aproveitar.

2. Noruega

As paisagens deslumbrantes dos fiordes noruegueses têm um preço, literalmente falando, viu? Assim, com uma economia robusta, o país nórdico oferece beleza com um custo elevado. Para duas pessoas, uma semana no país sai, em média, R$ 28 mil, levando em conta passagens, hospedagem, entretenimento, alimentação e locomoção na cidade.

3. Islândia

A terra do fogo e do gelo é um paraíso natural de tirar o fôlego. Porém, os preços podem congelar o bolso até mesmo dos viajantes mais destemidos. O destino é muito procurado por amantes da natureza, de trilhas e rolês marítimos. A famosa vista da aurora boreal, que cobre o céu de tons de roxo, rosa e verde tem um custo alto. Uma visita nesse lugar de belezas naturais pode custar, em média, R$982,80 (€ 189 por dia).

4. Dinamarca

Localizado na Escandinávia, no norte europeu, a Dinamarca encanta com sua arquitetura encantadora e estilo de vida tranquilo. Mas, para desfrutar dessa paz, prepare-se para desembolsar uma quantia bem considerável, viu. De acordo com a pesquisa Budget Your Trip, são necessários em média, para curtir o país do frio e lindas paisagens, R$ 941,20 (€ 181) por dia para aproveitar as maravilhas de lá.

5. Austrália

Com suas praias deslumbrantes e vida selvagem única, a Austrália é um destino dos sonhos. No entanto, o custo de vida pode surpreender os visitantes desprevenidos exatamente por lá ser um lugar onde as pessoas recebem bons salários e o custo de vida é alto.

6. Japão

Por fim, a terra do sol nascente é um mergulho na cultura tradicional, na modernidade e na tecnologia. No entanto, a experiência única vem com um preço que pode desafiar os orçamentos mais cuidadosos, mesmo com o Japão não exigindo mais visto de turista para brasileiros.

De acordo com o UOL, uma viagem para lá custa em média de R$ 25 a R$ 50 mil por pessoa. Isso inclui passagens aéreas ida e volta, estadia, refeições, traslado, passeios e transporte por lá.

