Espetáculo no gelo sobre clássico da Disney é atração de férias em Goiânia

Para quem está em busca de um evento para divertir os ‘pequenos’ durante as férias, o espetáculo de patinação no gelo “Bela e a Fera On Ice” chega a Goiânia no dia 29 de janeiro.

O musical acontecerá no Teatro Rio Vermelho, no Setor Central, com sessão única às 16h. Os ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site Mais Ingressos, com valores a partir de R$ 60.

Crianças de três a 12 anos pagam meia, juntamente com os acompanhantes. Já os menores de tres anos são isentos do pagamento.

Há também a opção de “meia solidária” para todos os participantes que doarem 2 kg de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na portaria, no dia do evento.

O espetáculo promete encantar os adultos e crianças por meio de apresentações carregadas de efeitos especiais e músicas típicas do clássico da Disney.

A peça teatral também conta com a participação de 20 atores, cantores e patinadores, além de cerca de 60 figurinos e iluminismo 3D, que buscam fazer com que a plateia se sinta imersa na história.