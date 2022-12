Gkay desativa conta no Twitter após usuários resgatarem publicações polêmicas

A conta de Gkay no Twitter foi desativada após usuários da rede social resgatarem tuítes antigos dela. O perfil está fora do ar desde a madrugada desta quarta-feira (28). A influenciadora tinha mais de 4,7 milhões de seguidores na rede social.

Em uma das publicações, Gkay teria feito críticas a lei de cotas para universidades públicas. “Mais uma mordomia para esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa, esse tal sistema de cotas. Uma palhaçada isso sim!”, diz o tuíte.

Internautas também apontaram gordofobia em uma publicação feita em 2011. “Não quero nem ser maldosa, mas daí vem a bonitinha gorda e quadrada usando um vestido colado e de listras enfraquecendo meus votos de bondade”, teria escrito a influenciadora.

Outra postagem, também de 2011, resgatada pelos usuários do Twitter dizia: “Cadê os campos de concentrações nazistas quando eu mais preciso deles?”.

A confusão envolvendo Gkay e Fabio Porchat é um dos assuntos mais comentados na internet desde domingo (25). Tudo começou com uma piada feita por Porchat no prêmio Melhores do Ano 2022, do Domingão com Huck.

Porchat falou que o apresentador Jô Soares preferiu morrer ao entrevistar Gkay. “Foi por isso que ele preferiu nos deixar. Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay na frente dele, Tata?'”.

Gkay foi ao Twitter dizer que estava cansada de ser motivo de piada. “Não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, publicou.

Porchat, então, gravou um vídeo em que se defendeu das críticas. “A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim e virou motivo de chacota. Fez um filme que foi fracasso de público e de crítica”, disse.

Nesta terça (27), Gkay teve uma indisposição e chegou a ir ao hospital. “Gkay foi liberada ontem mesmo. Teve uma indisposição, mas foi medicada, ficou em observação e não precisou dormir no hospital. Está bem, em casa”, disse um comunicado de sua equipe.

A assessoria de Gkay afirmou que a influenciadora está sem acesso ao celular e precisa descansar. “A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter, para preservá-la, após os ataques que vem sofrendo, sem conhecimento e como se pronunciar.”