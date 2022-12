Goiano que procura lugar para passar o Réveillon viraliza com placa que mostra o orçamento que ele tem

Chega o final do ano e aquela dúvida cruel sempre aparece: onde passar o Revéillon? Em Goiânia, o humorista Fidelis Falante inovou na maneira de procurar um lugar.

Segurando uma placa no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Avenida E, no Jardim Goiás, ele viralizou ao divulgar o orçamento que possui.

“Procuro lugar para passar o Revéillon. Valor máximo 14 reais”, escreveu o humorista, enquanto circulava entre os carros que paravam no semáforo.

Nos comentários do vídeo o humorista ainda fez um pedido “se possível que tenha piscina!!!”. Os internautas se divertiram, “se juntar nós dois já temos 18 reais”, comentou um.

O vídeo acumula mais de 2,2 milhões de visualizações no Instagram, além de mais de 80 mil curtidas e 1.700 comentários.