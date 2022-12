IFG anuncia processo seletivo para o cargo de professor com salário de quase R$ 6 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) anunciou um novo processo seletivo para o preenchimento de duas vagas para o cargo de professores substitutos.

Conforme publicado no edital, as oportunidades são para atuar no campus de Valparaíso de Goiás e abrangem as áreas de engenharia elétrica e matemática

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 02 de janeiro de 2023, por meio do site do Instituto. O prazo para participar do certame vai até às 23h59 do dia 16 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 40.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações militares e comprovar a escolaridade exigida para a função desejada.

O concurso acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição, prevista para o dia 25 de janeiro.

Os aprovados no processo terão uma carga horária de 40h semanais e contarão com salário de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, a depender do cargo.

Mais informações estão disponíveis no edital.