Resultado prévio do Censo IBGE 2022 aponta redução da população em Goiás

Dados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam redução de mais de 200 mil habitantes na população de Goiás. A informação, que se trata de uma prévia, é baseada em coletas realizadas pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro.

De acordo com o levantamento, o estado tem 6.950.976 moradores. Em 2021, por outro lado, a população chegou a 7.206.589 habitantes, conforme estimativa do IBGE.

Os dados foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira (28). O documento é necessário para o cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que é realizado de acordo com o número de habitantes.

A prévia foi calculada com os dados das cidades onde a coleta do Censo já havia terminado no último dia 25 e uma combinação de estimativas para as demais. Vale destacar que, como os recenseadores não concluíram a pesquisa em todos os municípios goianos, o número populacional ainda pode subir.

Até a tarde desta quarta-feira, 81,9% dos setores censitários foram recenseados no estado. Estão em andamento 17,5% deles e 0,5% ainda não foram iniciados.

Para ajudar na realização da contagem, o IBGE ampliou o Disque-Censo 137 para moradores de 72 cidades de Goiás. A ferramenta ajuda quem ainda não respondeu o levantamento a agendar a visita do recenseador.