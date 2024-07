Desavença entre irmãs termina com ameaça de morte em Anápolis

Envolvidas estariam disputando por imóvel, comprado pelas familiares

Samuel Leão - 26 de julho de 2024

Rua do Bairro Industrial Munir Calixto. (Foto: Google)

Na tarde de quinta-feira (25), uma mulher, de 46 anos, foi ameaçada de morte pela própria irmã, enquanto visitava uma parente, em Anápolis.

Por volta das 12h, a vítima estava na residência da sobrinha, cozinhando, quando começou a escutar ofensas vindas da suspeita, que mora a cerca de 500 metros da familiar, no setor Industrial Munir Calixto.

Na ocasião, ela teria dito para a mulher tomar cuidado, pois iria matá-la, além de chamá-la de “macumbeira” e proferido outras ofensas.

Diante da situação, a vítima resolveu acionar a Polícia Militar (PM) e, em conversa com os militares, revelou que as desavenças acontecem já há um certo período.

Segundo a comunicante, ela e a irmã compraram a casa em que a suspeita atualmente reside e moraram juntas entre 1998 e 2000. No entanto, o pai delas adoeceu e a vítima teve que se mudar para a Bahia para cuidar dele.

Após duas décadas, o idoso faleceu em 2022, o que fez com que a mulher retornasse para Anápolis no ano seguinte, em 2023. Ao voltar, ela se deparou com a irmã ainda vivendo no imóvel e a impediu de morar com ela no local.

A vítima ainda afirma que a suspeita se recusa a vender a propriedade para que ambas repartissem a herança, ocasionando o impasse. O caso foi registrado como injúria e ameaça e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).