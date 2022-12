Alguns usuários do WhatsApp devem se atentar para não perder o app de mensagens, pois a plataforma anunciou recentemente que não funcionará mais em determinados celulares no próximo ano.

O aplicativo justificou que tal medida será tomada com o simples objetivo de poder melhorar a segurança e a própria qualidade do serviço fornecido para aqueles dispositivos que contam com sistemas mais modernos.

Assim, os aparelhos que possuem sistemas operacionais considerados como obsoletos, além daqueles que por algum motivo não conseguem atender aos requisitos básicos de hardware e software necessários, terão as atividades do WhatsApp suspensas em 2023.

Para que os usuários não precisem ficar sem o serviço de mensagens a plataforma recomenda que atualizem o quanto antes o seus dispositivos móveis, caso eles façam parte da lista dos que serão desativados.

É importante destacar que o aplicativo vai continuar com suas atividades normais para todos os celulares que ainda forem compatíveis, mantendo assim todo o suporte todo o suporte que for preciso para estes dispositivos, além de seguir também fornecendo todas as atualizações.

Por este motivo, é de extrema importância que os usuários fiquem atentos a respeito de quais telefones serão afetados para evitarem correr riscos indesejados.

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares em 2023; veja a lista

iPhone com iOS:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.

Samsung com Android:

Samsung Galaxy Núcleo;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy X capa 2;

Mini Samsung Galaxy S3;

SamsungGalaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Trend II.

Celulares Sony:

Sony Xperia M.

Dispositivos LG com Android:

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L3II;

LG Optimus L7 Dual;

LG Optimus F3;

LG Optimus L7II;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L5II;

LG Optimus F5;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2II;

LG Optimus F7;

LG Optimus L4II;

LG Optimus F6 LG Promulgado;

LG Lúcido 2.

Telefones Huawei com Android:

Companheiro Huawei Ascend;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Celulares de outras marcas com Android:

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

Winko Darknight;

Archos 53 platina;

ZTE Grand S Flex;

Wiko Cink Cinco;

ZTE GrandMemo;

Faea F1THL W8.

