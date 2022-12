Cidade símbolo dos viajantes de Goiás também reserva experiências deliciosas

Entre Goiânia e Anápolis, uma cidade com ares de interior se tornou parada obrigatória para muitos viajantes e moradores que costumam transitar entre as duas cidades diariamente. Terezópolis de Goiás, com uma gastronomia de encher os olhos e a barriga, tem chamado a atenção para quem deseja explorar destinos longe das multidões.

A tranquilidade impera no município cortado pela BR-060. Basta uma breve passagem para notar que um dos atrativos da cidade tem cheiro e sabor: o famoso requeijão cremoso, comercializado nos quiosques e lanchonetes.

A iguaria pode ser acompanha de frutas da época, quitandas e os mais variados tipos de doces que o visitante vai encontrar nas barraquinhas à beira da estrada. Apesar dos pouco mais de 7.800 habitantes, Terezópolis reúne um forte comércio e também oferta aos turistas o melhor do artesanato goiano.

E, se a intenção é um bom banho de cachoeira, o viajante não vai se decepcionar. A cidade conta com uma fazenda ecológica aberta ao público, onde é possível andar a cavalo, nadar e descansar em meio à natureza.

Quem gosta de se aventurar também encontra diversão em Terezópolis. Uma tirolesa de 300 metros, instalada na Fazenda Santa Branca, é a pedida para os que estão em busca de adrenalina.