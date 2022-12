Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de agredir e fraturar a mandíbula da esposa em Planaltina, no entorno do Distrito Federal. O acusado é ex-sargento do Exército Brasileiro.

No dia 11 de dezembro, ele teria iniciado uma discussão com a companheira, de 26 anos, com quem convive há mais de um ano e possui um filho de quatro meses. A briga começou em um evento festivo entre amigos, mas as agressões iniciaram quando os dois chegaram em casa.

Segundo relato da vítima, sempre que havia discussão, ou quando ela o contrariava, era espancada por ele ao voltarem para a residência em que vivem. Neste dia, o agressor desferiu diversos golpes contra a mulher, com socos e chutes, até que ela ficasse desacordada. Após as agressões, o autor ainda teria ligado para o pai dela para que a buscasse e a levasse de lá.

No dia seguinte, a companheira prestou queixa contra ele na delegacia e solicitou medidas protetivas. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo, entre eles uma lesão grave em seu maxilar. Após o atendimento, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde ficou internada para tratar a fratura e os machucados.

Conforme aponta a PC, durante toda a investigação, o suposto autor demonstrou desprezo pelas forças de segurança e pelo poder judiciário, dizendo a conhecidos que nada de grave lhe ocorreria. Após o deferimento da medida protetiva de urgência, ele enviou uma mensagem, via rede social, a uma pessoa informando ter conhecimento da medida, e, em tom jocoso, disse que teria que “gastar com advogado”.

O suspeito tentou manter contato com a vítima, após ter ciência da concessão das protetivas, com a intenção de que ela alterasse a verdade dos fatos para benefício próprio. Sendo assim, ele também pode responder por descumprimento de medida protetiva de urgência e fraude processual.

O homem possui passagem por violência doméstica contra uma ex-companheira e uma infração em que desacatou e lesionou um policial militar, quebrando seu braço, durante uma abordagem. O agressor foi preso em uma chácara nas imediações de Planaltina e encaminhado para a cadeia pública.