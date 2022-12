Grávida entra em trabalho de parto a caminho do hospital e tem ajuda de fiscais para dar à luz

A caminho da maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia, uma bebê apressadinha não aguardou a chegada no hospital e a jovem Milena Martins, de 19 anos, precisou contar com a ajuda de fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) que estavam por perto para conseguir dar à luz a pequena Elóa Sophia, na quinta-feira (29).

A nova mamãe já estava a caminho para realizar o parto, junto com a nova vovó Mariangela Miguel, quando começou a sentir as contrações e notou que se encontrava em trabalho de parto. Imediatamente, ela pediu que o carro fosse parado.

“Falei pra minha mãe: ‘Não vai dar para chegar à maternidade não, para aqui e vai aqui mesmo, ela [Eloá] é muito apressadinha. Sem eles [os fiscais] eu não sei o que teria acontecido, foram muitos prestativos. Sou muito grata”, contou a jovem ao G1.

Emocionado, o auxiliar de fiscal da Semma, Ricardo Pires, revelou ao site de notícias que no momento em que foi abordado pela família ele e a colega de trabalho estavam lanchando dentro da viatura do órgão e foram surpreendidos com o pedido de ajuda.

Com auxílio de um médico plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estava no telefone, Eloá veio ao mundo e o agente fiscal realizou os procedimentos iniciais para garantir que a bebezinha ficasse bem até a chegada no hospital.

“Foi uma coisa inusitada, nunca fiz isso na minha vida, nunca imaginei que ia fazer isso. Quando acabou a adrenalina, comecei a tremer. Quando cheguei em casa, chorei e abracei o meu filho porque estava muito emocionado, uma emoção que não dá para explicar”, revelou.

Logo em seguida, os profissionais escoltaram Milena e a avó da garotinha até o CAIS mais próximo para que a recém-nascida pudessem receber os atendimentos médicos necessários.

Cheia de orgulho, a mamãe da apressadinha contou que “eu nem pensava nada, só queria que ela nascesse bem e eu já sentia o dia inteiro que ela ia nascer. Eu estou emocionada, era meu sonho ter uma menina”.