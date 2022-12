Inscrição para concurso público de prefeitura do interior de Goiás começa na próxima semana

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Sanclerlândia, na região Central do estado, devem se atentar, pois o prazo para se inscrever e concorrer a uma das 16 vagas de contratação imediata ofertadas se inicia já na terça-feira (03).

As oportunidades de emprego disponíveis são para diversas áreas de atuação e voltadas para goianos com níveis de ensino fundamental, médio e superior.

As vagas são para Monitor de Creche I (3); Fiscal de Tributos I (1); Auxiliar Administrativo II (1); Motorista II (1); Professor Pedagogo PI (5); Professor de Inglês PI (1); Professor de Educação Física PI (1); Guarda Civil Municipal Masculino (2); Guarda Civil Municipal Feminino (1).

Os interessados podem se inscrever para o cargo desejado a partir das 09h do dia 03 de janeiro, por meio do site site do Inep Brasil, banca responsável pelo certame. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 do mesmo mês.

A depender da vaga, os salários podem chegar a até R$2.558,99 e a carga horária semanal é de 30 a 40 horas.