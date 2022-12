Maíra Cardi revela ter sofrido calada a perda de um filho em 2022

Maíra Cardi usou as redes sociais neste sábado (31) para fazer um balanço sobre 2022. A empresária contou ter passado por um ano de muitos altos e baixos e que até sofreu um aborto espontâneo. Ela assumiu ter sofrido calada a perda do bebê e também uma forte crise de depressão.

“Que ano intenso! Chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que praticamente ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri… e outra vez quase ninguém soube”, começou ela no desabafo.

A empresária também lembrou da separação do ator e cantor Arthur Aguiar, do ataques que sofreu por conta da participação do ex-marido no Big Brother Brasil 22 e ainda lamentou ter se decepcionado com algumas pessoas. “Me decepcionei com pessoas que nunca imaginei e me surpreendi com aquelas que menos esperava. Viajei muito, trabalhei muito, errei e acertei!”.

Por fim, Maíra agradeceu e afirmou estar pronta para “finalmente ser feliz”. “Agradeço do fundo da minha alma ao ano de 2022, pois foi tudo que eu precisava para chegar onde sempre sonhei! Tudo que fica para trás fica com muito amor e gratidão, pois faz parte para sempre da minha história. Que venha 2023, eu testou pronta para finalmente ser feliz e viver todos os meus sonhos mais improváveis”, finalizou.