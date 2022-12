Suspeito de estuprar bebê de 01 ano em Goiânia já foi preso por agredir ex-mulher na frente dos filhos

Wilker da Silva Esteves, de 46 anos, suspeito de estuprar uma bebê de 01 ano nesta sexta-feira (30), em Goiânia, já foi preso por agredir a ex-esposa e descumprir medidas protetivas estabelecidas pela Justiça.

Em 2018, em São Luís de Montes Belos, ele foi detido em flagrante depois de tomar o celular da mulher, jogado na parede e ainda tê-la atacado com vários tapas no rosto. Ele ainda ameaçou matá-la. Toda a cena aconteceu na frente dos filhos pequenos do casal.

A vítima obteve medidas protetivas e se separou do homem, que voltou a ameaçá-la de morte diversas vezes.

No ano seguinte, bêbado, ele tornou à casa da ex-esposa, descumprindo a determinação judicial, e foi novamente preso com base na Lei Maria da Penha.

Em 2021, três anos depois do primeiro registro de agressão, o suspeito, que tinha se mudado para os Estados Unidos, enviou mensagens de áudio à ex-esposa. O homem, desta vez, ameaçou não somente ela, mas também o novo namorado.

Suspeita de estupro

Ele foi preso nesta sexta-feira (30), em Goiânia, em flagrante, por suspeita de ter estuprado uma bebê, de apenas 01 ano de idade. A esposa dele, que era babá da família, também foi detida.

Os pais da criança deixaram-na com a babá, que já trabalhava com a família há mais de um ano, para ir ao velório da avó da vítima.

Depois do sepultamento, a mãe voltou para casa e percebeu a bebê com um comportamento estranho e um ferimento na testa.

Ela questionou a babá, que afirmou que poderia ser reação alérgica a uma picada de muriçoca.

A mãe examinou mais a fundo e notou um desespero da criança, sobretudo quando se aproximavam das pernas dela. Os pais então levaram-na ao hospital e as médicas constataram sinais de violência sexual.

O Instituto Médico Legal (IML) fez exames e verificou lesão de origem traumática compatível com ato libidinoso. O caso foi registrado na Polícia Civil, e a babá e o suspeito foram presos em flagrante.

Imagens do suspeito foram divulgadas pela mãe da bebê que ele teria estuprado em Goiânia.