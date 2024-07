Inscrições abertas para cursos gratuitos presenciais e a distância em Goiás

Aulas serão destinadas para alunos de diversos níveis de escolaridade

Samuel Leão - 24 de julho de 2024

Colégios Tecnológicos de Goiás abrem inscrições para cursos de qualificação e capacitação. (Foto: Divulgação/Secretaria da Retomada)

Mais de 17 mil vagas para cursos de capacitação, qualificação e técnicos foram divulgadas pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), com apoio da Secretaria de Retomada, para diversas cidades de Goiás. As formações são gratuitas e irão ocorrer nas modalidades: presencial, online e Ensino a Distância (EaD).

Dentre as áreas disponibilizadas constam crochê, ballet clássico, instrumentos musicais, desenho e paisagens (para crianças a partir de 08 anos), educação inclusiva, gestão ambiental, mídias digitais, empreendedorismo, gestão de equipes de alta performance, inglês, espanhol básico, redação e produção de texto.

Outras opções também foram contabilidade geral, informática básica, confeitaria, corte e costura, massoterapia, serviços de beleza, cuidados com idosos, além de saúde e segurança no trabalho.

Entre os cursos técnicos ofertados, em nível médio, estão Vendas; Recursos Humanos; Agricultura; e Segurança do Trabalho; disponíveis nas cidades de Goiânia, Formosa, Goianésia e Catalão. É necessário ter no mínimo 18 anos, e a seleção analisa as notas do ENEM, ENCCEJA ou a média do último ano do Ensino Médio do candidato.

Já na área de qualificação, as opções disponibilizadas pelo Cotec foram: Língua Brasileira de Sinais (Libras), Gastronomia Brasileira e Regional, Liderança Organizacional, Análise de Crédito e Cobrança, Auxiliar Administrativo, Modelista, Gestor de Microempresa, Assistente Administrativo de Empresas Rurais, Design de Interiores, Fotografia Digital, Marketing Digital, e Técnicas de Vendas.

Para esses últimos, a idade mínima se reduz para 16 anos, com exigência do candidato estar cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental ou Médio, a depender da qualificação escolhida.

A convocação e o início das turmas ainda deverá ser divulgado, por meio do edital, que será lançado no site do próprio Cotec. Haverá ainda a possibilidade de formação do cadastro de reserva para futuras turmas.