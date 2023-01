Cachorrinho de Anápolis viraliza após fugir de casa para festejar em bar

O cachorrinho, nomeado como Dengoso, viralizou nas redes sociais após o tutor compartilhar as fugas do animal para ir a um bar em Anápolis. Os registros feitos pelo empresário Weder Mendes no TikTok já reúnem milhares de visualizações e o bichinho faz sucesso por lá.

As fugidinhas são diversas. Em um dos vídeos o dono mostra que até mesmo em um dia de jogo do Brasil ele precisou sair de casa para buscar o pet no estabelecimento.

“Gente, a vida social desse rapaz aqui é muito mais agitada do que a minha. Pensa, essa hora, a pé, indo buscar o bonito no bar”, disse ele segurando o cachorro nos braços.

Na rede social, o empresário contou ainda que ele tem ajuda dos populares da região que já conhecem o animal. Segundo ele, tem ocasiões que as pessoas levam o bichinho de estimação a para casa dele.

Weder relatou ainda que quando não sai de casa para busca-lo de volta, o dono do bar coloca o Dengoso para dormir dentro do estabelecimento e no dia seguinte o dono precisa ir de carro para trazê-lo, pois ele também não vai andando.

No TikTok, o empresário respondeu diversas curiosidades e afirmou que o animal de estimação não gosta dos passeios convencionais e revelou que precisa estar sempre atento por causa das fugidinhas.

“Eu passeio com ele no parque, mas você acha que ele gosta? Ele anda de cabeça baixa, ele odeia que põe coleira nele, odeia que põe guia nele para poder passear com ele. O negócio dele é bar”, contou.

O tutor explicou ainda que o cachorro era de rua e foi adotado já adulto. De acordo com o empresário, ele já tentou deixar o bichinho sem sair, mas ele tem a necessidade de “dar as voltas dele” e até adoece se ficar preso em casa.