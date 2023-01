Cansado dos vizinhos, morador põe placa no portão e dias depois tem surpresa

Quem nunca passou pela situação de ter um veículo de terceiro estacionado na garagem casa?

Se você não vivenciou, certamente conhece alguém que já teve essa sensação desagradável.

Cansado dos vizinhos, um morador colocou uma placa no portão da residência onde mora.

“Proibido estacionar dia e noite: carga e descarga”, no entanto o autor não esperava a surpresa que o aguardava dias depois.

Alguém havia arrancado as letras R das palavras “carga” e “descarga”, deixando a placa com um sentido totalmente diferente do original.

Após as modificações, o aviso ficou com a seguinte frase: “Proibido estacionar dia e noite: caga e descaga”.

Nos comentários os internautas se divertiram com a situação. “Isso aí foi de propósito”, comentou um deles.