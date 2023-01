Principalmente naqueles dias em que a sensação térmica mais parece que fará com que todos derretam de tanto calor, dormir com o ar-condicionado ligado parece ser a única opção para ao menos conseguir se sentir melhor.

Afinal, quando a temperatura está nas alturas, uma boa noite de sono parece ser algo quase impossível, ainda mais quando não há nada para ajudar a refrescar ao menos um pouco o ambiente.

Mas, para a sorte de muitos, o ar-condicionado, ou até mesmo um simples ventilador, acabam se tornando os grandes salvadores da pátria por permitirem aliviar a forte onda de calor.

Nessas horas, os brasileiros simplesmente se ‘esquecem’ da conta de energia que chega ao final do período, já que a única coisa que importa naquele momento é parar de derreter.

Todavia, diversas pessoas na hora de dormir lidam com um forte impasse ao não terem certeza se dormir com os aparelhos ligados pode trazer algum malefício para a saúde.

É seguro dormir com ar-condicionado ligado? Veja a resposta

Para o alívio de muitos, diversos sites especializados no assunto apontam que dormir com o aparelho ligado possui variados benefícios, pois a prática contribui para que mesmo durante o sono, o corpo possa permanecer com a temperatura considerada ideal, sendo esta o mínimo 36ºC e o máximo de 37ºC.

No entanto, outros especialistas alegam que manter o ar-condicionado funcionando a noite pode sim contar com alguns riscos, principalmente quando ele não se encontra com a manutenção em dia.

Os profissionais revelam que ainda mais agora que existem diversos vírus respiratórios circulando pelo ar, deixar o quarto muito frio pode acabar fazendo com que os ali presentes fiquem mais vulneráveis a certas doenças.

Além disso, as pessoas que sofrem com alergias se tornam ainda mais sensíveis com a circulação da poeira no cômodo, causada principalmente pela falta de manutenção do refrigerador.

Acontece que os alérgicos ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento de resfriados, ou podem até mesmo de entrarem em uma forte crise de alergia.

Então, por conta do acúmulo de pólen e poeira, o ideal para evitar estes temidos problemas e poder dormir tranquilamente com o aparelho ligado, é que o filtro do ar-condicionado seja limpo com uma certa frequência.

