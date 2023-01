Formação de tempestade, ventos e raios; veja como começa o ano em Goiás

A primeira semana do ano chegará em Goiás com previsão de instabilidade no tempo em diversas regiões, com possíveis pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), o estado está em alerta por conta do alto risco de formação de tempestades em variadas áreas nesta segunda-feira (02).

Dentre as cidades que devem receber um maior índice de chuvas destaca-se Ipameri, Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Ceres e Rubiataba, sendo todas essas com previsão de, no mínimo, 15 mm.

De acordo com o boletim, Porangatu, Catalão, Rio Verde, Anápolis Itumbiara, Goiandira, Davinópolis, Flores de Goiás, Acreúna e Cavalcante também devem ser atingidas pela água, mas em menor quantidade.

Para Goiânia, a previsão do tempo é de 12 mm de chuva com temperatura variando entre a mínima de 19ºC e a máxima de 30ºC.

Ademais, todas as regiões do Estado devem contar com variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas.