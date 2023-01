Motivado por ciúmes, um jovem, de 26 anos, tentou tirar a vida da atual companheira, de 37, durante a madrugada deste domingo (1º), em Padre Bernardo, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que pouco após a virada do ano, o casal discutiu e durante a briga o suspeito desferiu cerca de quatro golpes de facão nas costas da mulher.

Diante da situação, com o intuito de defender a vítima, uma familiar acabou entrando na discussão e golpeou o jovem na mão direita para impedir que ele continuasse com as agressões.

Após toda a confusão, o próprio suspeito do crime teria socorrido a companheira e a encaminhado para o hospital municipal da região.

Acionada, a Polícia Militar (PM) esteve na unidade hospitalar e se deparou com o rapaz ferido, mas exaltado. Ele foi algemado.

Ao ser interrogado, o suspeito confessou ter entrado em vias de fato com a atual companheira motivado por ciúmes.

A vítima permaneceu no hospital sob observação médica e os demais envolvidos, juntamente com a arma do crime, foram encaminhados para a delegacia de Águas Lindas de Goiás.