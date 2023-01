Veja quais são os feriados de 2023 em Goiás e se programe para descansar

O primeiro feriado de 2023, o Dia da Confraternização Universal, pode ter caído em um domingo para a tristeza de alguns, mas ainda assim o novo ano reserva muitos dias de folga para os goianos. Os dias livres poderão ser usados para lazer, viagens ou apenas para tirar um descanso da correria do cotidiano.

A segunda data que vai proporcionar um descanso nacional será o Carnaval. A festa dessa vez vai ser comemorada nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira.

Abril será um dos meses preferidos para quem ama um feriado. A Paixão de Cristo, popularmente conhecida como “sexta-feira da paixão” caíra no dia 07 do quarto mês do ano e a Páscoa em seguida, no domingo (09). Duas semanas depois, no dia 21, é celebrado Tiradentes, também em uma sexta.

O início de Maio é sempre marcado pela Dia Mundial do Trabalho, que é comemorado no dia 1º. Para a alegria de muitos, a data será em uma segunda-feira e não um domingo, como foi em 2022.

A segunda quinta-feira do mês de Junho também pode proporcionar uma ‘folguinha’. No dia 08 é festejado a data de Corpus Christi como ponto facultativo.

Concidentemente, os três feriados sequenciais são celebrados em uma quinta. Dia da Independência, em 07 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro e Finados, em 02 de novembro.

O calendário nacional termina com a Proclamação da República, no dia 15 do mês 11 e o Natal, em 25 de dezembro.

Feriados municipais

A última semana de Julho em Anápolis será perfeita para quem ama um descanso. A data da padroeira, Sant’Ana, no dia 26, será uma quarta-feira, e o aniversário do município, comemorado em seguida, no dia 31, caíra em uma segunda-feira.

Em Goiânia, 24 de Maio, o Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é padroeira da cidade, será celebrado em uma quarta-feira. O aniversário da capital, festejado em 24 de outubro, será em uma terça-feira.

Já em Aparecida de Goiânia, a comemoração de mais um ano da cidade, em 11 de maio, será na quinta-feira. A emancipação do município, em 14 de novembro, cai em uma terça-feira.