Abertas 30 novas vagas de emprego em Anápolis; Sine vai realizar as entrevistas

O total de 30 novas vagas de emprego foram abertos neste mês de janeiro em Anápolis, anunciou a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura.

As oportunidades são para o cargo de auxiliar de linha de produção e as entrevistas começam a ser realizadas a partir desta terça-feira (03) no

Os interessados devem comparecer a unidade do Centro, na Avenida Senador José Lourenço Dias (antiga Avenida Contorno), nº 333, a partir das 08h no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

“É preciso apresentar documentos pessoais e carteira de trabalho”, destacou a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura.

A empresa ofertante das vagas não foi divulgada, mas o Sine informou que o salário ofertado é de R$ 1.752 e os contratados também receberão vale transporte e vale alimentação.

Mais informações pelo telefone (62) 3902-1350.