Área Azul em Anápolis deve ser digital; entenda a tecnologia

Caso seja realmente implantada em Anápolis, Área Azul deverá ser digital e vir acompanhada com a necessidade de combater o estacionamento ilegal e impróprio, prevê a Agência Reguladora Municipal (ARM).

Especialista em mobilidade urbana, Silas Ben-Hur representou a autarquia em São Paulo, em uma reunião que discutiu a operacionalidade do sistema de controle de estacionamento em áreas urbanas.

Estão sendo estudados dois tipos de sistemas. Um é operado pela própria agência e outro que deixaria a Área Azul Digital sob responsabilidade de alguma empresa terceirizada.

“Verificamos a possibilidade de dois tipos de sistemas ou de operação, utilizados por outros municípios brasileiros: um que adquirimos o software e nós mesmos faríamos a operação e toda verba arrecadada seria do município, e arcaríamos com os custos de manutenção de software e equipamentos”, detalhou Robson Torres, presidente da ARM.

“E outro através da criação de uma concessão pública, através da qual a exploração da Área Azul Digital ficaria a cargo de uma empresa terceirizada, que pagaria pela outorga e ainda seria responsável pela manutenção de toda a estrutura operacional necessária, cabendo ao Município um percentual mensal sobre a receita obtida”, completou.

Ao todo, pelo menos 1,6 mil vagas, distribuídas em diversos pontos da cidade, devem ser criadas com o intuito de colaborar com a redução da tarifa do transporte público.

Caso a Área Azul realmente seja adotada na cidade, o motorista poderá ter o controle do estacionamento por meio de um aplicativo e terá que se atentar, pois deve contar com um tempo específico de uso daquela vaga.

“Em suma, a ARM busca a implementação da Área Azul Digital, com uso de aplicativo através do smartphone, por tempo determinado de uso, através da inserção de créditos sem prazo de validade. De início idealizamos um tempo mínimo de uso e um máximo, até para garantir a máxima rotatividade, garantindo assim o direito de uso da Área Azul Digital para o maior numero de usuários diariamente”, explicou Robson Torres.

Todavia, existe uma preocupação a respeito do estacionamento ilegal por parte dos motoristas quando a medida puder ser enfim implementada.

“Um ponto problemático que já prevemos com a criação da Área Azul Digital é a necessidade de combate ao estacionamento ilegal e impróprio por toda a cidade de Anápolis, e principalmente sobre as calçadas”, apontou.

O presidente da ARM ainda destaca outra irregularidade comum em Anápolis que também deve ser observada, que no caso são as privatizações ilegais.

“A muito comentamos na ARM as famosas “privatizações clandestinas” dos munícipes sobre as calçadas e determinadas áreas públicas. Inúmeros comércios possuem estacionamentos irregulares, prejudicando o interesse dos transeuntes que, não raro, são obrigados a se deslocar para o meio da via com movimento, correndo o risco de atropelamento”, ressaltou.

Mesmo com a problemática, a autarquia já está buscando empresas para desenvolverem o melhor sistema para a cidade e acredita que no final de janeiro se encerre as análises que estão sendo realizadas a respeito da operacionalidade.