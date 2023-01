Câmera flagra cobras tão grandes que é difícil distinguir quando começa uma e termina a outra; veja

Duas cobras da maior espécie do planeta foram flagradas juntas, em território brasileiro, e o vídeo viralizou após os internautas não conseguirem identificar onde é que começa a cabeça de uma e onde terminaria a outra.

Trata-se de uma dupla de sucuri-verde fêmea, entrelaçada, às margens de um rio, no Pantanal (MT), enquanto um cinegrafista flagra a situação de forma tranquila e sem incômodos.

As sucuris são tradicionalmente sul-americanas e bastante características dos pântanos e florestas brasileiras. O que mais impressiona é que ela pode alcançar até nove metros de comprimento e 250 quilos.

Apesar do tamanho absurdo, elas não são serpentes peçonhentas. Logo, não possuem veneno. No entanto, as anacondas-verdes carregam consigo uma força inexplicável, capaz de constringir a vítima e rapidamente a matar.

Veja o vídeo!